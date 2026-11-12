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"Длительного мира не будет": Путин отверг идею сохранения "серых зон"

15:05 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия против сохранения "серых зон". Для Кремля существует только одна линия разграничения с Украиной - государственная граница.

Как сообщает РБК-Украина , об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

"Мы знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас существует только одна линия разграничения - линия государственной границы", - сказал Путин.

По его словам, "тогда все будет ясно: здесь вы, здесь мы, и это линия разграничения".

"Как только мы втягиваемся в рассуждения о "серых зонах", которые трактуются по-разному, сразу начинаются споры и нестабильность любых договоренностей. Никакого продолжительного мира не будет", - заявил российский диктатор.

Напомним, сегодня, 12 ноября, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тема их переговоров - результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию войны в Украине.

По данным источников РБК-Украина, во второй день встречи в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Фокус разговоров сместился на будущую архитектуру безопасности Европы, а сама война против Украины оказалась на втором плане.

Член украинской делегации Давид Арахамия также признал, что переговоры были жесткими из-за директив, с которыми приехали россияне.

В то же время, по его словам, обсуждение послевоенного будущего помогло наладить диалог, и есть хороший импульс найти решение к началу следующего года.

В то же время российская делегация во время переговоров в Абу-Даби четко и категорически выразила неизменные требования Москвы относительно полной капитуляции Украины и территориальных уступок, выходящих далеко за пределы Донбасса.

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Владимир ПутинМирные переговорыВойна в Украине