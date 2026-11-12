"Длительного мира не будет": Путин отверг идею сохранения "серых зон"

"Мы знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас существует только одна линия разграничения - линия государственной границы", - сказал Путин.

По его словам, "тогда все будет ясно: здесь вы, здесь мы, и это линия разграничения".

"Как только мы втягиваемся в рассуждения о "серых зонах", которые трактуются по-разному, сразу начинаются споры и нестабильность любых договоренностей. Никакого продолжительного мира не будет", - заявил российский диктатор.