UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Удар по Шостці був прицільний, росіяни не давали ліквідувати наслідки, - ОВА

Фото: наслідки удару по Шостці 4 жовтня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Оксана Тесленко

Російські війська завдали прицільного удару по цивільному об’єкту, на вокзалі перебували десятки людей, тривала посадка на потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Удар по вокзалу у Шостці

За його словами, внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням "Шостка - Київ" та приміський поїзд.

"Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару", -  зазначив Григоров.

До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації.

Серед постраждалих - троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина - хлопчик у стані середньої тяжкості. Зазначимо, за інформацією прем'єрки Юлії Сириденко, поранено близько 30 людей.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

 

 

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

Через російський удар скасовано низку приміських потягів.

Президент України Володимир Зеленський показав, як атакували безпілотником залізничний вокзал у Шостці Сумської області

Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумиУДАРПотяг