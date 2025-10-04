Удар по Шостці був прицільний, росіяни не давали ліквідувати наслідки, - ОВА

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

Через російський удар скасовано низку приміських потягів.

Президент України Володимир Зеленський показав, як атакували безпілотником залізничний вокзал у Шостці Сумської області

Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.