Триває зачистка: "Азов" спростував фейк РФ про "захоплення" Родинського

Російські окупанти знову поширили неправдиву інформацію про нібито "захоплення" міста Родинське на Донеччині. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 1 корпусу НГУ "Азов".

"Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі", - пишуть в "Азові".

На оприлюдненому відео екіпаж БТР батальйону "Ягуар" бригади "Червона Калина" знищує групу російської піхоти, що засіла у покинутих будівлях міста.

"Під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

За даними українських захисників, окупанти просунулися лише на околиці міста, де були знищені підрозділами Сил оборони.

Ситуація на фронті

Втрати російських окупаційних військ на Покровському напрямку продовжують зростати. Лише у вересні вони збільшилися майже на 30%. За даними військових, у зоні оборони 7-го корпусу Штурмових військ минулого місяця українські захисники знешкодили 1851 російського військового.

Попри суттєві втрати, ворог не припиняє спроб прорвати українську оборону. На напрямку триває активна оборонна операція, під час якої Сили оборони стримують штурми противника та завдають йому втрат.

Паралельно українські підрозділи проводять у Покровському районі Донецької області стабілізаційні й контрдиверсійні заходи - як безпосередньо в місті та його околицях, так і вздовж лінії фронту.

За оновленими даними Генштабу, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку залишається складною: російські сили мають чисельну перевагу та продовжують нарощувати інтенсивність наступальних дій.