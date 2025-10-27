Продолжается зачистка: "Азов" опроверг фейк РФ о "захвате" Родинского

Российские оккупанты снова распространили ложную информацию о якобы "захвате" города Родинское в Донецкой области. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 1 корпуса НГУ "Азов".

"Бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов. Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле", - пишут в "Азове".

"Под их контролем находится только количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраину города", - говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, оккупанты продвинулись только на окраину города, где были уничтожены подразделениями Сил обороны.

Ситуация на фронте

Потери российских оккупационных войск на Покровском направлении продолжают расти. Только в сентябре они увеличились почти на 30%. По данным военных, в зоне обороны 7-го корпуса Штурмовых войск в прошлом месяце украинские защитники обезвредили 1851 российского военного.

Несмотря на существенные потери, враг не прекращает попыток прорвать украинскую оборону. На направлении продолжается активная оборонительная операция, во время которой Силы обороны сдерживают штурмы противника и наносят ему потери.

Параллельно украинские подразделения проводят в Покровском районе Донецкой области стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия - как непосредственно в городе и его окрестностях, так и вдоль линии фронта.

По обновленным данным Генштаба, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке остается сложной: российские силы имеют численное преимущество и продолжают наращивать интенсивность наступательных действий.