Тріумф у карате: Різван Талібов приніс Україні "золото" Всесвітніх ігор-2025

Впевнений шлях до фіналу

Різван Талібов без поразок пройшов груповий етап змагань, де зібралися найсильніші каратисти світу.

Українець переміг Роба Тіммерманса з Аруби, Мехді Філалі з Франції та Анджело Квешича з Хорватії. А вже у півфіналі українець упевнено здолав іранського спортсмена Салеха Абазарі з рахунком 4:0.

Золотий фінал

У вирішальному поєдинку Талібов знову зустрівся з Квешичем, якого вже обігрував напередодні, і вдруге виявився сильнішим.

Перемога у фіналі принесла українцю золоту медаль Всесвітніх ігор-2025 у ваговій категорії понад 84 кг.

Це стало першим особистим великим міжнародним титулом у кар’єрі спортсмена. До цього його найвищим досягненням була бронзова нагорода чемпіонату Європи.

Результати інших українських каратистів

Андрій Заплітний (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) завершили виступи на груповому етапі, вигравши по одному поєдинку з трьох і не пробившись до півфіналів.

Медальний залік України

Таким чином, медальна скарбничка України на Всесвітніх іграх 2025 поповнилася вже чотирма нагородами.

Днем раніше Анжеліка Терлюга принесла Україні першу медаль турніру. А перше золото для нашої країни здобули - Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

Завдяки тріумфу Талібова та іншим успіхам, збірна України зберігає позиції серед лідерів медального заліку Всесвітніх ігор-2025.