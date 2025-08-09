Триумф в каратэ: Ризван Талибов принес Украине "золото" Всемирных игр-2025

Уверенный путь к финалу

Ризван Талибов без поражений прошел групповой этап соревнований, где собрались сильнейшие каратисты мира.

Путь к победе Талибов начал в групповом раунде, где выиграл все три поединка и занял первое место в своей группе, набрав девять очков. Среди его соперников были Роб Тиммерманс из Арубы (6:2), Мегди Филали из Франции (5:3) и сам Квешич (3:0).

В схватках на вылет украинец подтвердил статус фаворита: в полуфинале он победил иранца Салеха Абазари с таким же результатом - 4:0. В финале Ризван доминировал, одержав четыре юко подряд и впервые в карьере завоевав золото Всемирных игр.

"Золотой" финал

В решающем поединке Талибов вновь встретился с Квешичем, которого уже обыгрывал накануне, и во второй раз оказался сильнее.

Победа в финале принесла украинцу золотую медаль Всемирных игр-2025 в весовой категории свыше 84 кг.

Это стало первым личным крупным международным титулом в карьере спортсмена. До этого его наивысшим достижением была бронзовая награда чемпионата Европы.

Результаты других украинских каратистов

Андрей Заплитный (до 75 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг) завершили выступления на групповом этапе, выиграв по одному поединку из трех и не пробившись в полуфиналы.

Медальный зачет Украины

Таким образом, медальная копилка Украины на Всемирных играх 2025 пополнилась уже четырьмя наградами.

Днем ранее Анжелика Терлюга принесла Украине первую медаль турнира. А первое золото для нашей страны получили - Ефросиния Кривицкая и Иван Лабунец.

Благодаря триумфу Талибова и другим успехам, сборная Украины сохраняет позиции среди лидеров медального зачета Всемирных игр-2025.