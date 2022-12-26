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Тримають у жахливих умовах й піддають тортурам. Росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 01:45
Тримають у жахливих умовах й піддають тортурам. Росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях Фото: Росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують чинити військові злочини на тимчасово окупованих територіях. Ворог викрадає людей, яких підозрює у "нелояльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Родичів затриманих не інформують про причини, а зазвичай і місцеперебування близьких.

Сім'ям не дають бачитись, й в кращому випадку дозволяють лише передачі, без гарантії що продукти доходять до адресата.

"Фактично це викрадення, адже про суд та адвокатів не мовиться. Зазвичай людей тримають в жахливих умовах і піддають тортурам. При цьому затримання немає сенсу, адже ворог навіть не вивідує дані, а просто вимагає зізнатись у "легенді", аби відзвітувати в Москву про успіхи в боротьбі з "диверсантами", - зазначили у ЦНС.

Українських громадян закликають за можливості залишити тимчасово окуповані території до моменту їх звільнення ЗСУ.

Нагадаємо, загарбники почали вводити комендантську годину тривалістю до 10 діб на окупованих територіях у південних регіонах, щоб спробувати послабити опір місцевих партизанів.

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