Тримають у жахливих умовах й піддають тортурам. Росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях
Росіяни продовжують чинити військові злочини на тимчасово окупованих територіях. Ворог викрадає людей, яких підозрює у "нелояльності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Родичів затриманих не інформують про причини, а зазвичай і місцеперебування близьких.
Сім'ям не дають бачитись, й в кращому випадку дозволяють лише передачі, без гарантії що продукти доходять до адресата.
"Фактично це викрадення, адже про суд та адвокатів не мовиться. Зазвичай людей тримають в жахливих умовах і піддають тортурам. При цьому затримання немає сенсу, адже ворог навіть не вивідує дані, а просто вимагає зізнатись у "легенді", аби відзвітувати в Москву про успіхи в боротьбі з "диверсантами", - зазначили у ЦНС.
Українських громадян закликають за можливості залишити тимчасово окуповані території до моменту їх звільнення ЗСУ.
Нагадаємо, загарбники почали вводити комендантську годину тривалістю до 10 діб на окупованих територіях у південних регіонах, щоб спробувати послабити опір місцевих партизанів.
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