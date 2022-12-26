Держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях
Россияне продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Враг похищает людей, которых подозревает в "нелояльности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Родственников задержанных не информируют о причинах, а обычно и о местонахождении близких.
Семьям не дают видеться, и в лучшем случае позволяют только передачи, без гарантии, что продукты доходят до адресата.
"Фактически это похищение, ведь о суде и адвокатах речи не идет. Обычно людей держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. При этом задержание не имеет смысла, ведь враг даже не выведывает данные, а просто требует признаться в "легенде", чтобы отчитаться в Москву о успехи в борьбе с диверсантами, - отметили в ЦНС.
Украинских граждан призывают по возможности покинуть временно оккупированные территории до момента их освобождения ВСУ.
Напомним, захватчики начали вводить комендантский час продолжительностью до 10 суток на оккупированных территориях в южных регионах, чтобы попытаться ослабить сопротивление местных партизан.
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