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Держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях

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Понедельник 26 декабря 2022 01:45
Держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях Фото: Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Враг похищает людей, которых подозревает в "нелояльности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Родственников задержанных не информируют о причинах, а обычно и о местонахождении близких.

Семьям не дают видеться, и в лучшем случае позволяют только передачи, без гарантии, что продукты доходят до адресата.

"Фактически это похищение, ведь о суде и адвокатах речи не идет. Обычно людей держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. При этом задержание не имеет смысла, ведь враг даже не выведывает данные, а просто требует признаться в "легенде", чтобы отчитаться в Москву о успехи в борьбе с диверсантами, - отметили в ЦНС.

Украинских граждан призывают по возможности покинуть временно оккупированные территории до момента их освобождения ВСУ.

Напомним, захватчики начали вводить комендантский час продолжительностью до 10 суток на оккупированных территориях в южных регионах, чтобы попытаться ослабить сопротивление местных партизан.

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