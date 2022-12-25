Чому росіяни вводять комендантську годину на 10 діб на окупованих територіях: відповідь Гуменюк

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі "24 каналу" .

"В деяких населених пунктах вони запроваджують таку надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб для того, щоб місцеве населення абсолютно не мало змоги виходити з домівок. Зокрема, це може бути також обумовлено тим, що вони дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою там, де не дістає наша артилерія і реактивні системи", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що загарбники мають великі втрати через роботу нашого руху спротиву.

До того ж, вона додала, що росіяни стягують в окуповані населені пункти навіть поліційні загони з інших територій Росії та тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для регулювання порядку у своїх підрозділах, тому що там дуже не стійкий моральний дух. Окрім того, окупантам також потрібно виявляти людей з проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху спротиву.

Нагадаємо, росіяни ввели комендантську годину майже на 10 діб у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області.

Окрім того, загарбники хочуть ввести цілодобову комендантську годину майже на тиждень у Мелітополі.

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