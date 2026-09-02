"Тримайтеся подалі": у Трампа жорстко попередили Путіна, який публічно підтримав Іран

Сполучені Штати закликали країни світу, зокрема Росію, припинити будь-яку підтримку Ірану та не втручатися в конфлікт.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Під час ефіру ведучий нагадав про зустріч російських посадовців із представниками Ірану, де Москва запевнила Тегеран у своїй підтримці, та запитав, що б у США переказали росіянам.

"Послухайте, моє послання до всіх - тримайтеся подалі. Ми всі хочемо, щоб цей конфлікт закінчився. І найшвидший спосіб припинити цей конфлікт - це щоб ніхто не надавав жодної підтримки цьому режиму", - відповів очільник Мінфіну США.

Бессент наголосив, що Вашингтон планує повністю ізолювати іранський режим від зовнішніх фінансових та логістичних каналів.

"Наприклад, минулої п’ятниці ми запровадили санкції проти дубайських філій єгипетського банку, які з 2025 року надали режиму понад 1,8 мільярда доларів. І ми збираємося системно пройтися та усунути кожного подібного недобросовісного гравця", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін та іранський президент Масуд Пезешкіан провели переговори на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Бішкеку.

Під час зустрічі з російським диктатором президент Ірану подякував Москві за позицію.

"Ми цінуємо та дякуємо вам за вашу позицію на кожному етапі. Це свідчить про те, що наші відносини є стратегічними, а не звичайними", - сказав він.

Зі свого боку Путін заявив, що Росія "намагається надати необхідну допомогу", та висловив захоплення "мужністю та стійкістю у боротьбі за національні інтереси".

Російський диктатор також додав, що країни зберігають динаміку торговельно-економічних відносин, та передав вітання лідеру Ірану Хаменеї.