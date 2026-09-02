Щоб бити по флоту США: Росія допомагає Ірану створити надзвукові ракети - FT

Росія роками таємно допомагає Ірану розробити надзвукові крилаті ракети - це одна з найзначніших відомих передач стратегічних військових технологій від Москви до Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У чому суть таємної програми

Багаторічну секретну програму під кодовою назвою C430L залучила декого з найдосвідченіших російських ракетних фахівців для допомоги Ірану у створенні нового класу зброї, здатної загрожувати американським авіаносцям та іншим кораблям на Близькому Сході.

Розслідування FT виявило програму, яка почалася у 2023 році й тривала навіть під час американо-ізраїльської війни проти Ірану, - на основі витоку російського листування, даних про поїздки та аналізу військових патентів.

Основна мета C430L - допомогти Ірану розробити прямоточний повітряно-реактивний двигун (ramjet), який дозволяє крилатій ракеті летіти зі швидкістю в кілька разів вищою за швидкість звуку.

Чому саме такі ракети небезпечні

Надзвукові крилаті ракети поєднують швидкість зі здатністю летіти на низькій висоті, що скорочує час для виявлення й перехоплення сучасними системами протиповітряної і протиракетної оборони.

Це особливо актуально для Ірану в Перській затоці, де США та їхні регіональні союзники використовують сучасні наземні й морські оборонні системи. Іран уже побудував і провів льотні випробування прямоточного двигуна, хоча доказів розгортання надзвукової ракети за російської допомоги поки немає.

Хто саме займався програмою

Програму організував державний експортер озброєнь Росії "Рособоронекспорт", який координував проєкт разом з НВО машинобудування. США внесли цю компанію до санкційного списку ще у 2014 році, назвавши її провідним російським ракетним підприємством, відповідальним за крилаті ракети морського й наземного базування, а також роботу над стратегічними ядерними силами Росії.

За даними виток документів про подорожі, російські чиновники з експорту озброєнь і кілька провідних інженерів НВО машинобудування неодноразово їздили до Ірану ще до офіційного підписання контракту з іранським Міністерством оборони у листопаді 2023 року.

Серед них - Александр Дергачов, тодішній заступник керівника підприємства і головний конструктор ракетних комплексів морського базування, а також Александр Чебаков, керівник конструкторського відділу повітряно-реактивних силових установок, який тричі відвідував Тегеран у 2023 році. За даними російських патентів, Чебаков є фахівцем саме з надзвукових прямоточних двигунів для крилатих ракет.

Як просувалася співпраця

До 2025 року НВО машинобудування отримало великий масив іранських технічних матеріалів щодо прямоточного двигуна. Російські інженери проаналізували дані одного з іранських льотних випробувань і надіслали Тегерану детальний перелік запитань про роботу системи - зокрема про паливну систему, стабільність горіння, повітрозабірник і сопло двигуна.

У квітні 2025 року "Рособоронекспорт" запропонував відрядити до Ірану делегацію з близько двох десятків російських фахівців для технічних консультацій у межах C430L.

Як це вписується в ширшу співпрацю Росії та Ірану

Програма - частина дедалі тіснішої стратегічної військової співпраці двох країн. Раніше Тегеран постачав Москві ударні дрони "Шахед" і допоміг налагодити їхнє виробництво безпосередньо в Росії.

Українські та західні чиновники також звинувачували Росію в наданні Ірану допомоги на полі бою під час його війни зі США та Ізраїлем - включно із супутниковими знімками, підтримкою дронів і компонентами озброєнь.

Що кажуть у Кремлі

Кремль, "Рособоронекспорт" і НВО машинобудування не відповіли на запити FT. Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, що Москва "намагається надати необхідну допомогу в цей складний період" війни з США, "постачаючи потрібні товари", не уточнивши деталей.

Чи триває програма зараз

За даними листування, C430L тривала і в 2026 році, вже після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану - Росія готувала технічні звіти для Тегерана, а сторони обговорювали наступний етап програми.

Лист "Рособоронекспорту" від червня 2026 року свідчить, що сторони все ще узгоджували деталі наступного етапу, хоча незрозуміло, чи він уже розпочався.