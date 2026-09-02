"Держитесь подальше": у Трампа жестко предупредили Путина, публично поддержавшего Иран

Соединенные Штаты призвали страны мира, включая Россию, прекратить какую-либо поддержку Ирану и не вмешиваться в конфликт.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Во время эфира ведущий напомнил о встрече российских чиновников с представителями Ирана, где Москва заверила Тегеран в своей поддержке, и спросил, что бы в США передали россиянам.

"Послушайте, мое послание ко всем - держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. И самый быстрый способ прекратить этот конфликт - это чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму", - ответил глава Минфина США.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон намерен полностью изолировать иранский режим от внешних финансовых и логистических каналов.

"Например, в прошлую пятницу мы ввели санкции против дубайских филиалов египетского банка, которые с 2025 года предоставили режиму более 1,8 миллиарда долларов. И мы собираемся системно пройтись и устранить каждого подобного недобросовестного игрока", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Во время встречи с российским диктатором президент Ирана поблагодарил Москву за позицию.

"Мы ценим и благодарим вас за вашу позицию на каждом этапе. Это свидетельствует о том, что наши отношения являются стратегическими, а не обычными", - сказал он.

Со своей стороны Путин заявил, что Россия "старается оказать необходимую помощь", и выразил восхищение "мужеством и стойкостью в борьбе за национальные интересы".

Российский диктатор также добавил, что страны сохраняют динамику торгово-экономических отношений и передал приветствие лидеру Ирана Хаменеи.