ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Держитесь подальше": у Трампа жестко предупредили Путина, публично поддержавшего Иран

16:57 02.09.2026 Ср
2 мин
Вашингтон начал вводить санкции против тех, кто финансирует иранский режим
aimg Валерий Ульяненко
"Держитесь подальше": у Трампа жестко предупредили Путина, публично поддержавшего Иран Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Соединенные Штаты призвали страны мира, включая Россию, прекратить какую-либо поддержку Ирану и не вмешиваться в конфликт.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Во время эфира ведущий напомнил о встрече российских чиновников с представителями Ирана, где Москва заверила Тегеран в своей поддержке, и спросил, что бы в США передали россиянам.

"Послушайте, мое послание ко всем - держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. И самый быстрый способ прекратить этот конфликт - это чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму", - ответил глава Минфина США.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон намерен полностью изолировать иранский режим от внешних финансовых и логистических каналов.

"Например, в прошлую пятницу мы ввели санкции против дубайских филиалов египетского банка, которые с 2025 года предоставили режиму более 1,8 миллиарда долларов. И мы собираемся системно пройтись и устранить каждого подобного недобросовестного игрока", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Во время встречи с российским диктатором президент Ирана поблагодарил Москву за позицию.

"Мы ценим и благодарим вас за вашу позицию на каждом этапе. Это свидетельствует о том, что наши отношения являются стратегическими, а не обычными", - сказал он.

Со своей стороны Путин заявил, что Россия "старается оказать необходимую помощь", и выразил восхищение "мужеством и стойкостью в борьбе за национальные интересы".

Российский диктатор также добавил, что страны сохраняют динамику торгово-экономических отношений и передал приветствие лидеру Ирана Хаменеи.

Напомним, Financial Times сообщило, что РФ годами тайно помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты. Это одна из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.

Кроме того, ранее Reuters писало, что Россия может быть причастна к ударам Ирана по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Тогда эксперты искали "российский след" в этих атаках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Иран Скотт Бессент
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью