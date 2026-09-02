"Держитесь подальше": у Трампа жестко предупредили Путина, публично поддержавшего Иран
Соединенные Штаты призвали страны мира, включая Россию, прекратить какую-либо поддержку Ирану и не вмешиваться в конфликт.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Во время эфира ведущий напомнил о встрече российских чиновников с представителями Ирана, где Москва заверила Тегеран в своей поддержке, и спросил, что бы в США передали россиянам.
"Послушайте, мое послание ко всем - держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. И самый быстрый способ прекратить этот конфликт - это чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму", - ответил глава Минфина США.
Бессент подчеркнул, что Вашингтон намерен полностью изолировать иранский режим от внешних финансовых и логистических каналов.
"Например, в прошлую пятницу мы ввели санкции против дубайских филиалов египетского банка, которые с 2025 года предоставили режиму более 1,8 миллиарда долларов. И мы собираемся системно пройтись и устранить каждого подобного недобросовестного игрока", - сказал он.
Что предшествовало
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Во время встречи с российским диктатором президент Ирана поблагодарил Москву за позицию.
"Мы ценим и благодарим вас за вашу позицию на каждом этапе. Это свидетельствует о том, что наши отношения являются стратегическими, а не обычными", - сказал он.
Со своей стороны Путин заявил, что Россия "старается оказать необходимую помощь", и выразил восхищение "мужеством и стойкостью в борьбе за национальные интересы".
Российский диктатор также добавил, что страны сохраняют динамику торгово-экономических отношений и передал приветствие лидеру Ирана Хаменеи.
Напомним, Financial Times сообщило, что РФ годами тайно помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты. Это одна из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.
Кроме того, ранее Reuters писало, что Россия может быть причастна к ударам Ирана по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Тогда эксперты искали "российский след" в этих атаках.