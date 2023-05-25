Тримали найважчий напрямок фронту: омбудсмен показав кадри сьогоднішнього обміну полоненими

"Наші герої тримали один з найважчих напрямків фронту. Незламність Бахмута - це витримка та сталевий дух наших оборонців", - написав він.

Омбудсмен зазначив, що попереду у військових реабілітація, що включатиме психологічну та медичну підтримку. Також їм допоможуть відновити банківські картки та документи.

Що відомо про сьогоднішній обмін полоненими?

В рамках обміну Україна повернула 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. При чому 68 з них вважалися зниклими безвісти.

Воїни мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених бійців виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік.

Чи можливий обмін "всіх на всіх"?

Зазначимо, що Україна та Росія ведуть переговори лише з питання обміну полоненими. Так, з початку повномасштабної війни Україна повернула вже 2430 людей, серед яких 139 цивільних.

У квітні голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що можливість обміну "всіх на всіх" обговорюється, сторони наближаються до позитивного результату.

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