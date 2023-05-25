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Держали самое тяжелое направление фронта: омбудсмен показал кадры сегодняшнего обмена пленными

Фото: омбудсмен показал кадры сегодняшнего обмена пленными (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вернула 106 защитников Бахмутского направления - одного из самых тяжелых направлений фронта - в рамках обмена пленными с Россией. Омбудсмен показал фото и видео с события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинца.

"Наши герои держали одно из самых трудных направлений фронта. Несокрушимость Бахмута - это выдержка и стальной дух наших защитников", - написал он.

Омбудсмен отметил, что впереди у военных реабилитация, которая включает психологическую и медицинскую поддержку. Также им помогут восстановить банковские карты и документы.

Что известно о сегодняшнем обмене пленными?

В рамках обмена Украина вернула 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Причем 68 из них считались пропавшими без вести.

У воинов есть разные травмы и ранения, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных бойцов исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год.

Возможен ли обмен "всех на всех"?

Украина и Россия ведут переговоры только по вопросу обмена пленными. Так, с начала полномасштабной войны Украина вернула уже 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

В апреле глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что возможность обмена "всех на всех" обсуждается, стороны приближаются к положительному результату.

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Дмитрий ЛубинецОбмен пленными