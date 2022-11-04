Тримаємо позиції. Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту

Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі. Мова йде про Бахмут і Соледар, але ЗСУ впевнено тримають свої позиції. Також сьогодні вдалося збити іранські дрони та крилаті ракети РФ.

"На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства", - заявив президент України.

За його словами, позиції біля Бахмута та Соледара під контролем ЗСУ та саме тут тривають найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня. Президент додав, що протягом цієї доби у більшості регіонів України кілька разів оголошувалась повітряна тривога і вже є збиті "Шахеди" та "Калібри". Вісім дронів збили бійці 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку, а дві ракети знищено силами повітряних командувань.

"На півдні як завжди хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади. Дуже влучно", - додав президент.