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"Мур української мужності". ЗСУ пояснили, чому РФ прагне захопити Бахмут та Соледар

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 10:21
"Мур української мужності". ЗСУ пояснили, чому РФ прагне захопити Бахмут та Соледар Фото: ЗСУ пояснили, чому для РФ важливий Бахмут та Соледар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія прагне захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Військово-політичне керівництво ворога поставило таке завдання, оскільки загальний стратегічний задум у них не вдався - захопити Київ, більшу частину України - тепер у них "геополітика на мінімалках", тобто показати своєму народові, що ми "звільнили ЛНР і ДНР". Навіть на Валдаї й Путін казав, що головна задача цієї "спецоперації" - звільнити Донбас", - пояснив Череватий.

Він нагадав, що окупанти вже визначали декілька дат для"звільнення", але не виконували їх. Тому Росія кидає на Бахмутський напрямок всі сили, аби досягти хоч якихось успіхів.

"Створюючи роками імідж "другої армії світу", РФ реально не може захопити великі українські міста як Соледар, Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Окупанти б'ються об такий мур української мужності та незламності. Бо наші бійці і командири в дуже складних умовах там, але тримають цей удар і це величезний удар по іміджу російського керівництва", - додав речник.

За його словами, з військової точки зору, взявши Бахмут, росіяни мріяли б піти далі на Краматорськ, Слов'янськ.

Нагадаємо, за словами Череватого, окупанти намагаються оточити українських бійців біля Вугледара. Ця ділянка наразі залишається найскладнішою на Бахмутському напрямку.

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