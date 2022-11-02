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Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

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Україна, Середа 02 листопада 2022 15:29
Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту.Там тривають інтенсивні бої, зокрема в районі Бахмута та Соледара.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Інтенсивність різна, тому що це динаміка, це зрозуміло. У нас були періоди, коли ми щодня подавали новини. Приміром, про звільнені населені пункти. Є періоди, коли в нас триває активна оборона, як зараз. Епіцентром дійсно цього тижня ми бачимо, що є Бахмут та Соледар і взагалі Донецький напрямок", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ відбивають за добу десятки атак ворога. За її словами, на Донецькому напрямку відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо росіяни просувають вперед, то українські захисники реагують і повертають контроль.

"Це настільки відбувається динамічно, що коли ми робимо зведення і аналізуємо за добу, то основне, що Україна жодного сантиметра землі не здає. Але процес, який відбувається - активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, бої там тривають запеклі", - додала заступник Міноборони.

Маляр також підкреслила, що головне завдання для ЗСУ наразі - стабілізувати звільнені території та підготуватися для подальшого наступу.

"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Тому зараз фактично це основна задача", - заявила вона.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів, а також збили літак та вертоліт ворога.

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Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
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