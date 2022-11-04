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Держим позиции. Зеленский назвал самые горячие направления фронта

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 22:23
Держим позиции. Зеленский назвал самые горячие направления фронта Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Соледаре, но ВСУ уверенно держат свои позиции. Также сегодня удалось сбить иранские дроны и крылатые ракеты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества", - заявил президент Украины.

По его словам, позиции у Бахмута и Соледара под контролем ВСУ и именно здесь продолжаются наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели. Президент добавил, что в течение этих суток в большинстве регионов Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога и уже есть сбитые "Шахеды" и "Калибры". Восемь дронов сбили бойцы 301-го Никопольского зенитного ракетного полка, а две ракеты уничтожены силами воздушных командований.

"На юге как всегда хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады. Очень метко", - добавил президент.

Напомним, что ситуация в Бахмутском направлении сложная, но контролируемая. ВСУ отражают атаки врага и успешно сопротивляются.

Ранее сообщалось, что Россия стремится захватить Бахмут и Соледар, чтобы добиться каких-либо успехов на фронте после ряда поражений. Таким образом оккупанты могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.

Ранее в Минобороны отметили, что Донецкое направление остается горячей точкой фронта, эпицентром боев являются Бахмут и Соледар.

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