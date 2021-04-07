Тридцать лет независимости: украинцы назвали только один положительный момент в СССР

На протяжении 30 лет независимости украинцев значительно больше устраивают почти все стороны жизни. Единственной сферой, где было лучше во времена СССР, является гарантированность трудоустройства.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
По данным опроса, украинцев больше устраивает:
Несколько в меньшей степени годы независимости выигрывают у предыдущего периода в оценке украинцами своего социального статуса - 33% более довольны им в годы независимости, а 25% - считают его выше в советские времена.
Единственной стороной жизни, которая больше устраивала украинцев во времена плановой экономики, является гарантированность работы и трудоустройства (55% в советское время против 17% во времена независимости).
Опрос компании Research & Branding Group проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Напомним, в середине августа 2020 года 31,7% украинцев считали, что распад Советского Союза - это плохо. Противоположного мнения придерживаются 49,1% опрошенных, остальные 19,2% затруднились с ответом.
Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проиходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.