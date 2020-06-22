Треть украинцев сожалеют о распаде СССР

Фото: коллаж (regnum.ru)

Граждане видят все меньше пользы в том, что Украина находилась в составе СССР

В конце мая 2020 года половина украинцев (50%) не сожалеют о распаде СССР. При этом каждый третий (33,5%) сожалеет.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не сожалеют о распаде СССР (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% до 32%. На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто сожалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет.

Среди избирателей кандидатов на пост президента больше всего жалеют о распаде СССР избиратели Юрия Бойко (81,5% жалеют против 10%, которые не жалеют), меньше всего - избиратели Петра Порошенко (4% жалеют против 88%, которые не жалеют). Среди избирателей Владимира Зеленского 53% не жалеют против 29%, которые жалеют (избиратели Зеленского имеют взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом).

Преимущественно не жалеют о распаде СССР также избиратели Игоря Смешко и Анатолия Гриценко. В случае избирателей Юлии Тимошенко и Олега Ляшко примерно одинаковое количество жалеют и не жалеют о распаде СССР.

Кроме этого, среди избирателей "Голоса" абсолютное большинство не жалеет о распаде СССР (79% против 17%, которые жалеют), а среди избирателей "Партии Шария" 50% жалеют, 30% - не жалеют.

По данным опроса, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%).

КМИС приводит для сравнения данные российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", согласно которым на территории России ситуация почти зеркально противоположная: 65% жителей этой страны в феврале 2020 года жалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%.

КМИС провел опрос с 24 до 31 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, большинство украинцев обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу в январе 2020 года заявил о преступном сговоре тоталитарных режимов - советского и нацистского - который привел к началу Второй мировой войны.

Он также отметил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году.

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Автор: Александр Белоус