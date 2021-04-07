Тридцять років незалежності: українці назвали лише один позитивний момент у СРСР

Упродовж 30 років незалежності українців значно більше влаштовують майже всі сторони життя. Єдиною сферою, в якій було краще за часів СРСР, є гарантованість працевлаштування.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
За даними опитування, українців більше влаштовує:
Дещо меншою мірою роки незалежності виграють у попереднього періоду в оцінці українцями свого соціального статусу - 33% більш задоволені ним у роки незалежності, а 25% - вважають його вищим у радянські часи.
Єдиною стороною життя, яка більше влаштовувала українців у часи планової економіки, є гарантованість роботи і працевлаштування (55% у радянський час проти 17% у часи незалежності).
Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, у середині серпня 2020 року 31,7% українців вважали, що розпад Радянського Союзу - це погано. Протилежної думки дотримуються 49,1% опитаних, решта 19,2% вагаються з відповіддю.
Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.