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Тридцять років незалежності: українці назвали лише один позитивний момент у СРСР

Автор: Олександр Білоус

Упродовж 30 років незалежності українців значно більше влаштовують майже всі сторони життя. Єдиною сферою, в якій було краще за часів СРСР, є гарантованість працевлаштування.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, українців більше влаштовує:

  • наявність широкого асортименту товарів і послуг (71% проти 7% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • свобода вираження поглядів (65 проти 9% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • можливості для самореалізації (44% проти 21% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • можливість впливати на дії влади (38% проти 8% у останнє тридцятиліття до незалежності).

Дещо меншою мірою роки незалежності виграють у попереднього періоду в оцінці українцями свого соціального статусу - 33% більш задоволені ним у роки незалежності, а 25% - вважають його вищим у радянські часи.

Єдиною стороною життя, яка більше влаштовувала українців у часи планової економіки, є гарантованість роботи і працевлаштування (55% у радянський час проти 17% у часи незалежності).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у середині серпня 2020 року 31,7% українців вважали, що розпад Радянського Союзу - це погано. Протилежної думки дотримуються 49,1% опитаних, решта 19,2% вагаються з відповіддю.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

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