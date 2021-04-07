Тридцять років незалежності: українці назвали лише один позитивний момент у СРСР

За даними опитування, українців більше влаштовує:

наявність широкого асортименту товарів і послуг (71% проти 7% у останнє тридцятиліття до незалежності);

свобода вираження поглядів (65 проти 9% у останнє тридцятиліття до незалежності);

можливості для самореалізації (44% проти 21% у останнє тридцятиліття до незалежності);

можливість впливати на дії влади (38% проти 8% у останнє тридцятиліття до незалежності).

Дещо меншою мірою роки незалежності виграють у попереднього періоду в оцінці українцями свого соціального статусу - 33% більш задоволені ним у роки незалежності, а 25% - вважають його вищим у радянські часи.

Єдиною стороною життя, яка більше влаштовувала українців у часи планової економіки, є гарантованість роботи і працевлаштування (55% у радянський час проти 17% у часи незалежності).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.