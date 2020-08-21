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Почти треть украинцев сожалеют о распаде СССР

Киев, Пятница 21 августа 2020 14:21
Почти треть украинцев сожалеют о распаде СССР
Фото: герб СССР (w-dog.ru)
Автор: Александр Белоус

Тоска по прошлому остается среди пожилых украинцев

В середине августа 2020 года 31,7% украинцев считают, что распад Советского Союза - это плохо. Противоположного мнения придерживаются 49,1% опрошенных, остальные 19,2% затрудняются с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, тоска за Советским Союзом среди украинцев остается, несмотря на высокий уровень поддержки решения о независимости страны.

Почти треть украинцев сожалеют о распаде СССР

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.

Таким образом референдум был бы безусловно выигранный сторонниками независимости. Так, голоса на нем распределились бы 84,4% - за и 15,6% - против.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце мая 2020 года половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР.

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