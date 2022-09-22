Трибунал та компенсації - HIMARS на юридичному полі бою, - Костін

Створення спеціального міжнародного трибуналу та напрацювання компенсаційного механізму – це HIMARS на юридичному полі бою.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін: повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора у Facebook .

Костін провів зустріч із сенаторами Конгресу США - членами юридичного Комітету. Він поспілкувався з головою Комітету Діком Дурбіним, Чаком Грасслі, Патріком Ліхи, Ліндсей Грем, Робом Портманом та Джин Шагін. Під час зустрічі вони обговорили створення дійових правових механізмів для відповіді на агресію РФ.

"Масштаб агресії та злочинів, з якими зіткнулася Україна, можна порівняти лише з Другою світовою війною. З того часу Європа не бачила ні таких масових звірств, ні руйнувань", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що наявних правових міжнародних механізмів недостатньо для суттєвої відповіді на агресію Росії. Костін заявив, що необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності за злочин агресії вищого військового та політичного керівництва РФ.

Генпрокурор також повідомив, що у співпраці з партнерами продовжується робота над пошуком механізму для відшкодування збитків Україні та постраждалим.

Нагадаємо, раніше в Чехії заявили про необхідність створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів із залучення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і відомий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

При цьому голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за її нібито злочини на Донбасі.

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