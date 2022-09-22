ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трибунал та компенсації - HIMARS на юридичному полі бою, - Костін

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 15:15
Трибунал та компенсації - HIMARS на юридичному полі бою, - Костін Фото: генпрокурор України Андрій Костін (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Створення спеціального міжнародного трибуналу та напрацювання компенсаційного механізму – це HIMARS на юридичному полі бою.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін: повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора у Facebook.

Костін провів зустріч із сенаторами Конгресу США - членами юридичного Комітету. Він поспілкувався з головою Комітету Діком Дурбіним, Чаком Грасслі, Патріком Ліхи, Ліндсей Грем, Робом Портманом та Джин Шагін. Під час зустрічі вони обговорили створення дійових правових механізмів для відповіді на агресію РФ.

"Масштаб агресії та злочинів, з якими зіткнулася Україна, можна порівняти лише з Другою світовою війною. З того часу Європа не бачила ні таких масових звірств, ні руйнувань", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що наявних правових міжнародних механізмів недостатньо для суттєвої відповіді на агресію Росії. Костін заявив, що необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності за злочин агресії вищого військового та політичного керівництва РФ.

Генпрокурор також повідомив, що у співпраці з партнерами продовжується робота над пошуком механізму для відшкодування збитків Україні та постраждалим.

Нагадаємо, раніше в Чехії заявили про необхідність створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів із залучення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і відомий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

При цьому голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за її нібито злочини на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України Війна Росії проти України
NEWS
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії