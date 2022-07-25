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В России хотят создать свой "трибунал" над Украиной с Ираном и Сирией

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 09:04
В России хотят создать свой "трибунал" над Украиной с Ираном и Сирией Фото: глава СК РФ Александр Бастрыкин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Российская газета".

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.

По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашением между Россией и странами, входящими в организации, а также "Л/ДНР".

При этом Бастрыкин добил, что к "трибуналу" должны присоединится "нейтральные" к Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война Кремля нацелена не только на захват территорий Украины, но и на разрушение единства среди стран Европы.

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