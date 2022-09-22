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Трибунал и компенсации - HIMARS на юридическом поле боя, - Костин

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 15:15
Трибунал и компенсации - HIMARS на юридическом поле боя, - Костин Фото: генпрокурор Украины Андрей Костин (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Создание специального международного трибунала и наработка компенсационного механизма - это HIMARS на юридическом поле боя.

Об этом заявил генпрокурор Украині Андрей Костин: сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.

Костин провел встречу с сенаторами Конгресса США - членами юридического Комитета. Он пообщался с председателем Комитета Диком Дурбиным, Чаком Грассли, Патриком Лихи, Линдсей Грэм, Робом Портманом и Джин Шагин. Во время встречи они обсудили создание действенных правовых механизмов для ответа на агрессию РФ.

"Масштаб агрессии и преступлений, с которыми столкнулась Украина, можно сравнить только со Второй мировой войной. С тех пор Европа не видела ни таких массовых зверств, ни разрушений", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что имеющихся правовых международных механизмов недостаточно для существенного ответа на агрессию России. Костин заявил, что необходимо создать специальній международній трибунал для привлечения к ответственности за преступление агрессии высшего военного и политического руководства РФ.

Генпрокурор также сообщил, что в сотрудничестве с партнерами продолжается работа над поиском механизма для возмещения ущерба Украине и пострадавшим.

Напомним, ранее в Чехии заявили о необходимости создать международный трибунал для расследования военных преступлений РФ.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.

При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

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