Преступления РФ в Изюме: в Чехии призвали создать международный трибунал
В Чехии заявили о необходимости создать международный трибунал для расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.
По его словам, преступления по отношению к мирному населению Изюма, которые совершали российские солдаты, "являются немыслимыми и отвратительными".
"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.
Напомним, ранее стало известно, что в лесу у Изюма обнаружили около 400 могил, где, в частности, были похоронены мирные жители. Также в городе нашли комнату для пыток, которую оборудовали россияне.
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