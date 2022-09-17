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Преступления РФ в Изюме: в Чехии призвали создать международный трибунал

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Прага, Суббота 17 сентября 2022 15:57
Преступления РФ в Изюме: в Чехии призвали создать международный трибунал Фото: Ян Липавский, глава МИД Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии заявили о необходимости создать международный трибунал для расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.

По его словам, преступления по отношению к мирному населению Изюма, которые совершали российские солдаты, "являются немыслимыми и отвратительными".

"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.

Напомним, ранее стало известно, что в лесу у Изюма обнаружили около 400 могил, где, в частности, были похоронены мирные жители. Также в городе нашли комнату для пыток, которую оборудовали россияне.

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