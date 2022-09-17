Преступления РФ в Изюме: в Чехии призвали создать международный трибунал

В Чехии заявили о необходимости создать международный трибунал для расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter .

По его словам, преступления по отношению к мирному населению Изюма, которые совершали российские солдаты, "являются немыслимыми и отвратительными".

"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.