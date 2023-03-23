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Трибунал для Путіна. Костін закликав судити диктатора заочно

Фото: генпрокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вище російське керівництво має постати перед судом через вторгнення в Україну, навіть якщо його не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Запланований трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генпрокурор дав коментар Reuters після зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Зазначимо, що хоча МКС може переслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, він не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження.

З огляду на це зростає міжнародна підтримка створення спеціального трибуналу, який би переслідував російських лідерів за саме вторгнення в Україну. Костін заявив, що спеціальний трибунал повинен переслідувати "найвище політичне і військове керівництво, включаючи Путіна, за злочин агресії".

"Я вважаю, що воно (судочинство - ред.) може бути заочно, тому що важливо досягти справедливості за міжнародні злочини, навіть якщо винуватців немає на лаві підсудних", - сказав він.

Додамо, що міжнародні суди дуже рідко проводять заочне судочинство, а правила МКС конкретно стверджують, що обвинувачений підозрюваний має бути присутнім під час судового розгляду.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати диктатора, якщо він з'явиться на території їхніх країн.

Окрім того, РБК-Україна провело інтерв'ю з Костіним, у якому генпрокурор розповів про створення суду над Путіним.

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