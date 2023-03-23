Трибунал для Путина. Костин призвал судить диктатора заочно

Генпрокурор дал комментарий Reuters после встречи с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Отметим, что, хотя МКС может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, он не может преследовать преступление агрессии из-за юридических ограничений.

Учитывая это, растет международная поддержка создания специального трибунала, который бы преследовал российских лидеров за само вторжение в Украину. Костин заявил, что специальный трибунал должен преследовать "высшее политическое и военное руководство, включая Путина, за преступление агрессии".

"Я считаю, что оно (судопроизводство - ред.) может быть заочно, потому что важно достичь справедливости за международные преступления, даже если виновников нет на скамье подсудимых", - сказал он.

Добавим, что международные суды очень редко проводят заочное судопроизводство, а правила МКС конкретно утверждают, что обвиняемый подозреваемый должен присутствовать на судебном разбирательстве.

Напомним, Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, которые являются подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.

Кроме того, РБК-Украина провело интервью с Костиным, в котором генпрокурор рассказал о создании суда над Путиным.

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