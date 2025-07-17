ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Три зірки та столичне графіті: "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Київ, Четвер 17 липня 2025 11:58
UA EN RU
Три зірки та столичне графіті: "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ Фото: Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко показали обнову (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів представило нову форму на сезон- 2025/26. Домашній, виїзний та третій комплекти мають унікальний дизайн, натхнений ритмом столиці, її вуличною культурою, графіті та підтримкою фанатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Більше ніж екіпірування

Презентація нової екіпіровки відбулася після історичного сезону-2024/25, у якому "біло-сині" в чемпіонаті України не зазнали жодної поразки та здобули своє 30-те "золото" в історії.

Ця віхова перемога увінчана третьою золотою зіркою над клубною емблемою, яка стала ключовим символом нової колекції. Клуб присвятив це чемпіонство кожному захиснику й захисниці України – як знак вдячності та поваги.

"Ця форма – більше, ніж просто екіпірування. Це повага до Києва, наших фанатів і всієї історії клубу", - прокоментував капітан команди Андрій Ярмоленко.

Три зірки та столичне графіті: &quot;Динамо&quot; презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Як виглядає нова форма

Домашній комплект – повністю білий, з абстрактним принтом, що нагадує київські графіті, пікселі та тіньову геометрію великого міста. Орнамент залишає простір для інтерпретацій.

Виїзна форма – насиченого синього кольору, символу "Динамо", який супроводжує клуб протягом майже 100 років. Вона вирізняється особливою глибиною тону та контрастно виглядає як на полі, так і серед фан-секторів.

Третій комплект – смарагдово-зелений із золотим брендингом. Він навіяний образами київських пагорбів, парків і церковних куполів.

Також представлено воротарські варіанти форми в чорному, сірому та жовтому кольорах.

Три зірки та столичне графіті: &quot;Динамо&quot; презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Три зірки та столичне графіті: &quot;Динамо&quot; презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Три зірки та столичне графіті: &quot;Динамо&quot; презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Скільки коштує нова форма та де її придбати

Уся екіпіровка виготовлена фахівцями компанії New Balance з використанням технології NB Dry, яка забезпечує вентиляцію, ефективне відведення вологи та комфорт у динаміці гри.

Це вже восьмий сезон, коли New Balance є офіційним технічним партнером "Динамо".

Колекція форми сезону-2025/26 надійшла у продаж 17 липня.

Ціна футболок у клубному фан-шопі: 4 999 гривень за оригінал та 3 999 гривень – за ритейл. Дитячій варант обійдеться в 2 999 гривень.

Динамівську обнову можна придбати в офіційних онлайн-магазинах newbalance.ua, fcdynamo.com, а також у фірмовому магазині клубу на Музейному провулку, 2б у Києві.

Раніше розповіли про сенсаційного суперника "Динамо" у ЛЧ та як Україна грала з Мальтою в єврокубках.

Також читайте про найбільші перемоги українських команд в континентальних клубних турнірах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо УПЛ
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні