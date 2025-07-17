Три звезды и столичное граффити: "Динамо" презентовало новую форму перед стартом в ЛЧ

Киевское "Динамо" перед стартом в квалификации Лиги чемпионов представило новую форму на сезон-2025/26. Домашний, выездной и третий комплекты имеют уникальный дизайн, вдохновленный ритмом столицы, ее уличной культурой, граффити и поддержкой фанатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Больше чем экипировка

Презентация новой экипировки состоялась после исторического сезона-2024/25, в котором "бело-синие" в чемпионате Украины не потерпели ни одного поражения и получили свое 30-е "золото" в истории.

Эта веховая победа увенчана третьей золотой звездой над клубной эмблемой, которая стала ключевым символом новой коллекции. Клуб посвятил это чемпионство каждому защитнику и защитнице Украины - как знак благодарности и уважения.

"Эта форма - больше, чем просто экипировка. Это уважение к Киеву, нашим фанатам и всей истории клуба", - прокомментировал капитан команды Андрей Ярмоленко.

Как выглядит новая форма

Домашний комплект - полностью белый, с абстрактным принтом, напоминающим киевские граффити, пиксели и теневую геометрию большого города. Орнамент оставляет пространство для интерпретаций.

Выездная форма - насыщенного синего цвета, символа "Динамо", который сопровождает клуб на протяжении почти 100 лет. Она отличается особой глубиной тона и контрастно выглядит как на поле, так и среди фан-секторов.

Третий комплект - изумрудно-зеленый с золотым брендингом. Он навеян образами киевских холмов, парков и церковных куполов.

Также представлены вратарские варианты формы в черном, сером и желтом цветах.

Сколько стоит новая форма и где ее приобрести

Вся экипировка изготовлена специалистами компании New Balance с использованием технологии NB Dry, которая обеспечивает вентиляцию, эффективный отвод влаги и комфорт в динамике игры.

Это уже восьмой сезон, когда New Balance является официальным техническим партнером "Динамо".

Коллекция формы сезона-2025/26 поступила в продажу 17 июля.

Цена футболок в клубном фан-шопе: 4 999 гривен за оригинал и 3 999 гривен - за ритейл. Детский варант обойдется в 2 999 гривен.

Динамовскую обнову можно приобрести в официальных онлайн-магазинах newbalance.ua, fcdynamo.com, а также в фирменном магазине клуба на Музейном переулке, 2б в Киеве.