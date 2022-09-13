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Три цели за два часа. ВСУ "приземлили" вражеские самолеты и беспилотник

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Вторник 13 сентября 2022 18:56
Три цели за два часа. ВСУ "приземлили" вражеские самолеты и беспилотник Фото: ВСУ "приземлили" вражеские самолеты и беспилотник (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили два самолета российских оккупантов и один беспилотник оперативно-тактического уровня во вторник, 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Так, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили три воздушные цели с 14:00 по 16:00.

В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-ого зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили российский штурмовик Су-25.

Напомним, ВСУ нашли под Балаклеей обломки российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Кроме того, 10 сентября защитники сбили четыре воздушные цели оккупантов.

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