Три цілі за дві години. ЗСУ "приземлили" ворожі літаки і безпілотник
Українські військові знищили два літаки російських окупантів та один безпілотник оперативно-тактичного рівня у вівторок, 13 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Так, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили три повітряні цілі з 14:00 по 16:00.
У Херсонській області бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.
У Донецькій області зенітники Шепетівського 11-ого зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, ЗСУ знайшли під Балаклією уламки російського надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34.
Окрім того, 10 вересня захисники збили чотири повітряні цілі окупантів.
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