Три топ-прокурори втратили посади на тлі операції "Карфаген", - джерела

Це сталося після оприлюднення плівок НАБУ та САП у справі "Карфаген". Як писали в ЗМІ, Вдовиченко, імовірно, зокрема фігурує на плівках антикорупційних органів.

Що стосується Дидич, згідно з відкритими джерелами, вона багато років працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури.

Фото: Вікторія Дидич (facebook.com/p/Черкаська-обласна-прокуратура)

Штомпель із квітня цього року був заступником керівника обласної прокуратури. Наказ про їх звільнення підписав Офіс генерального прокурора.

Фото: Максим Штомпель (facebook.com/maksum.shtompel)

Раніше в медіа з'явилася інформація, що Вікторія Дидич - сестра Сергія Кропиви, якого підозрюють в організації схеми "кришування" незаконних колцентрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Її чоловік Олександр Дидич також фігурує у справі. Йому, як і Кропиві, ВАКС обрав запобіжний захід.

Що відомо про справу "Карфаген"

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, пов’язаної з "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

За версією слідства, учасники організації могли отримувати хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів. НАБУ і САП також оприлюднили записи розмов, зроблені в межах операції "Карфаген".

За даними правоохоронців, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, як заявили в НАБУ та САП, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до них особи.

Головним фігурантом справи називають Сергія Кропиву ("Канцлер") - начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня його взяли під варту з можливістю внесення застави у 120 млн гривень.

Також суд обрав запобіжні заходи ймовірній співмешканці Кропиви Єлизаветі Івахненко ("Музі") та його водію Сергію Куцому.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки, зокрема у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності та не використовував для цього повноваження генпрокурора. Пізно ввечері 7 вересня Кравченко заявив, що подав заяву про відставку, назвавши рішення "політичним".