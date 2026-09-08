Справа "Карфаген": арештовано родича і довірену особу Кропиви
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту адвоката Олександра Дидича. Він є підозрюваним у справі "Карфаген" і довіреною особою "Канцлера" (Сергія Кропиви).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання ВАКС.
ВАКС взяв під варту Дидича
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива.Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до адвоката Олександра Дидича.
Слідство дізналося, що Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. І не тільки - його дружина є сестрою "Канцлера".
Дидич може внести заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.
Якшо підозрюваного випустять під заставу, він повинен:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Кравченком;
- носити електронний браслет.
Таке рішення ухвалив слідчий суддя Ігор Строгий.
Дидич підозрюється в двох особливо тяжких злочинах:
- участі в злочинній організації,
- легалізації майна.
За версією слідства, Дидич приховував приналежність майна Кропиви шляхом перереєстрації його з близьких осіб на близьких інших осіб "Камрада" Куцого - водія Кропиви.
Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинного угруповання в ОГП. За даними слідства, організація забезпечувала "захист" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалася легалізацією здобутого майна.
Також повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі "Музі" Івахненко, підозрюваній у справі НАБУ та САП "Карфаген". Її відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень.
Крім того, головним фігурантом в операції "Карфаген" називають Сергія Кропиву "Канцлера" - начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня його взяли під варту з можливістю внесення застави 120 млн гривень.