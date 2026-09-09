Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции "Карфаген", - источники

Мария Вдовиченко написала заявление об увольнении с должности первого заместителя генерального прокурора Украины. Кроме того, уволены Виктория Дидич и Максим Штомпель с должностей в Черкасской областной прокуратуре.
Про це РБК-Украина повідомили сообщили источники.
Это произошло после обнародования пленок НАБУ и САП по делу "Карфаген". Как писали в СМИ, Вдовиченко, вероятно, фигурирует в частности на пленках антикоррупционных органов.
Что касается Дидич, согласно открытым источникам, она много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры.
Фото: Виктория Дидич (facebook.com/p/Черкасская-областная-прокуратура)
Штомпель с апреля этого года являлся заместителем руководителя областной прокуратуры. Приказ об их увольнении подписал Офис генерального прокурора.
Фото: Максим Штомпель (facebook.com/maksum.shtompel)
Ранее в медиа появилась информация, что Виктория Дидич - сестра Сергея Кропивы, подозреваемого в организации схемы "крышивания" незаконных колцентров и легализации имущества более чем на 89 миллионов гривен. Ее муж Александр Дидич тоже фигурирует в деле. Ему, как и Кропиве, ВАКС избрал меру пресечения.
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, связанной с "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.
По версии следствия, участники организации могли получать взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров. НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров, сделанные в рамках операции "Карфаген".
По данным правоохранителей, группировку сформировали в середине 2025 года. В него, как заявили в НАБУ и САП, вошли действующие работники прокуратуры и приближенные к ним лица.
Главным фигурантом дела называют Сергея Кропиву ("Канцлер") - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.
Также суд избрал меры пресечения вероятной сожительнице Кропивы Елизавете Ивахненко ("Музе") и его водителю Сергею Куцому.
В рамках расследования правоохранители провели обыски, в частности, в служебных помещениях Офиса генерального прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генпрокурора. Поздно вечером 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке, назвав решение "политическим".
8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что встречался с Кравченко, а также с руководителями НАБУ и САП. По его словам, разговор с генпрокурором был достаточно длительным, после чего Кравченко написал соответствующее заявление. Представления должны направить в Верховную Раду.