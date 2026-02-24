Три теракти проти поліції за 48 годин: що відомо про вибухи у Львові, Миколаєві та Дніпрі

Головне:

Серія терактів: Протягом кількох днів лютого у Львові, Миколаєві та Дніпрі сталися вибухи біля об'єктів поліції. Усі події офіційно визнані терактами.

Теракт за кредит

У ніч із 21 на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. Місцевий депутат Ігор Зінкевич у своєму Telegram повідомив, що щось вибухнуло в районі ТЦ "Магнус", а це фактично центр міста. На місці вже були поліцейські екіпажі, і прибули додаткові — коли пролунав ще один вибух.

О 01:21 у Нацполіції повідомили, що внаслідок вибухів у Львові є поранені та загибла. Згодом стало відомо, що це Вікторія Шпилька — старший лейтенант поліції. Вона прибула на виклик 102, і перший вибух її вбив. Ще 25 поліцейських і нацгвардійців із різним ступенем поранень доправили до лікарень.

Вранці в поліції повідомили деталі — о пів на першу ночі на 102 надійшов виклик. Жінка телефоном повідомила, що невідомі зламали приміщення й намагаються до нього проникнути.

На виклик прибули патрульні поліцейські, після чого стався вибух. Попередньо встановили, що спрацювали саморобні вибухові пристрої, які заклали в сміттєві баки. Коли на місце події прибули додаткові екіпажі поліції та Нацгвардії, вибухнув ще один пристрій. У поліції одразу розпочали розслідування за статтею «Теракт».

Об 11-й ранку на події у Львові відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що злочинницю затримали — на це знадобилося близько 10 годин із моменту теракту.

"Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі", — зазначив президент.

Злочинницею виявилася 33-річна жителька міста Костопіль Рівненської області Ірина Саветина. Її затримали у Старому Самборі, куди вона втекла після теракту. Того ж дня — 22 лютого — їй обрали запобіжний захід, у цьому випадку найсуворіший — 60 діб під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне ув’язнення за теракт. У залі суду вона заявила, що не усвідомлювала наслідків своїх дій, і розплакалася.

На вечірній пресконференції міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький розповіли деталі справи.

Як з’ясувалося, Ірина Саветина постійно шукала роботу в соціальних мережах, зокрема в Telegram. Через деякий час на неї вийшов чоловік. Він представився Марком і пообіцяв гроші за виконання завдань. У Саветиної був кредит — 60 тисяч гривень. Марк пообіцяв його закрити та дати ще 2 тисячі доларів зверху.

Ірина Савєтіна (фото: джерела РБК-Україна)

"Там писали — нескладні завдання за легкі гроші. Машини ТЦК палити. Щось таке…", — каже Савєтіна на допиті.

В один із днів "Марк" дав Саветиній завдання — виготовити вибухівку. Йому, нібито, винні гроші, і жінка мала помститися боржникам — покласти вибухівку в каструлі, які хтось забере. За всім процесом куратор стежив через відеозв’язок.

У ніч із 21 на 22 лютого жінка підійшла до сміттєвих баків, поклала туди свою "домашню" вибухівку й пішла. Паралельно з цим у Харкові інша жінка зателефонувала на 102. Згодом її також затримали й доставили до суду для обрання запобіжного заходу. За дзвінок їй пообіцяли заплатити дві тисячі гривень.

Саветиній ніхто так нічого й не виплатив. У Старому Самборі її знайшли без будь-яких грошей, тому адвоката їй надала держава. На допиті її запитали, що вона порадить людям, до яких звертаються інші «Марки» та пропонують виготовити вибухівку за гроші.

"Потрібно одразу звертатися до Служби безпеки України", — каже Саветина.

Її сумний вигляд і сльози в залі суду навряд чи когось розчулили. На пресконференції Клименко додав — після злочину жінка явно намагалася переховуватися.

"Коли вона опинилася в районному центрі, вона пройшла пішки 15 км. Пішки 15 км. Вона знала, на що йде. Це моя думка, слідство вже скаже про її мотиви тощо. Але вона проїхала 60 км, а потім 15 — пішки, очевидно, замітаючи сліди. Це відповідь на запитання, чи знала вона, що робить".

Вибух у Миколаєві

Увечері 23 лютого, одразу після завершення пресконференції керівництва МВС і СБУ, у Миколаєві стався ще один інцидент із поліцейськими.

Близько 18:00 на території непрацюючої АЗС стався вибух, унаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції. Вони їхали на пересменку та припаркували там свої автомобілі. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Голова Нацполіції України Іван Вигівський зазначив, що інцидент — не збіг.

"Ворог цілеспрямовано намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", — зазначив Вигівський на своїй сторінці у Facebook.

Місце біля вибуху в Миколаєві (фото: Національна поліція України)

Міністр внутрішніх справ у коментарі РБК-Україна не поспішав кваліфікувати цей інцидент. Він зазначив, що деталі, зокрема причина вибуху, наразі уточнюються.

"Ще рано щось говорити, на місці почали працювати вибухотехніки. Найбільше мене зараз цікавить стан патрульних. Доручив визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Інформуватимемо", — зазначив Клименко.

У мережі тим часом з’явилося відео від одного з постраждалих поліцейських одразу після вибуху. На кадрах видно поранених правоохоронців — у одного проникаюче поранення в живіт, у другого постраждало око, йому надають допомогу на місці.

Згодом у поліції повідомили, що вибух у Миколаєві кваліфікували як теракт. Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого ще з’ясовують.

Вибухівка у райвідділі

Через кілька годин після вибуху в Миколаєві ще одна вибухівка здетонувала у Дніпрі. Пізно ввечері в мережі повідомили про сильний вибух в Амур-Нижньодніпровському відділі поліції. Цю інформацію РБК-Україна одразу підтвердили співрозмовники в правоохоронних органах.

Пізніше в поліції офіційно підтвердили подію. Повідомляється, що близько 20:30 в адмінбудівлі поліції пролунав вибух. Вибухова хвиля пошкодила вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку, а уламки стін упали на припарковані біля відділу автомобілі. Серед співробітників поліції постраждалих немає.

Райвідділ у Дніпрі, де стався вибух (фото: Нацполіція України)

В Офісі Генпрокурора кваліфікували це як теракт. Його розслідуватимуть за відповідною статтею.

У коментарі РБК-Україна Клименко повідомив, що стратегія Росії зрозуміла — паралізувати роботу правоохоронних органів.

"Наша відповідь — професійна робота оперативників і слідчих, посилення кібермоніторингу та жорстка правова реакція. Ми послідовно протидіємо спробам Росії втягувати наших громадян у злочинну діяльність. Так, є трагічні випадки, які ворогу вдається реалізувати. Але значну частину таких загроз ми попереджаємо ще на етапі підготовки", — зазначив Клименко.