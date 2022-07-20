США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов

Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз "CQ" Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вы хотите построить долгосрочный план, как построить их Военно-воздушные силы и ВВС, которые им понадобятся в будущем", - сказал Браун, не подтвердив никаких решений относительно дальнейших действий.

Но он подчеркнул, что будущее обучение украинских пилотов - это сложный вопрос, который должен учитывать состояние войны в Украине и возможность Киева выводить пилотов с поля боя для прохождения длительного обучения.

"Как вы можете осуществить переход от того, где мы находимся сегодня, к тому, где мы хотим быть в будущем? Позволить людям уехать на обучение", - сказал начальник штаба ВВС США.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться украинскому пилоту для перехода на американские истребители, Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение, возможно, двух-четырех месяцев. При этом военный подчеркнул, что переход с советской системы будет немного сложнее.

Браун сказал, что Украина может обратиться к союзникам по НАТО, имеющим опыт перехода с советских самолетов на западные системы.

"Я уверен, что среди наших партнеров по НАТО есть те, кто уже делал это, и у них есть опыт, который может быть полезен украинцам, чтобы помочь им понять, как лучше осуществить этот переход", - сказал начальник ВВС США.