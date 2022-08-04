Канада направит более 200 инструкторов для обучения бойцов ВСУ в Британии
Канада намерена направить до 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявила министр обороны Канады Анита Ананд, первые инструкторы уже отправятся на следующей неделе.
"Сейчас мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда (Россия, - ред.) предпринимает затяжные попытки нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому сегодня я объявляю, что мы выполним наше обещание возобновить крупномасштабные тренировки", - отметила она.
Развертывание канадской миссии продлится четыре месяца. Большинство солдат будут из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, который базируется в Эдмонтоне.
Напомним, ранее сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины.
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