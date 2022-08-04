Канада направит более 200 инструкторов для обучения бойцов ВСУ в Британии

Канада намерена направить до 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявила министр обороны Канады Анита Ананд, первые инструкторы уже отправятся на следующей неделе.

"Сейчас мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда (Россия, - ред.) предпринимает затяжные попытки нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому сегодня я объявляю, что мы выполним наше обещание возобновить крупномасштабные тренировки", - отметила она.

Развертывание канадской миссии продлится четыре месяца. Большинство солдат будут из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, который базируется в Эдмонтоне.