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Канада направит более 200 инструкторов для обучения бойцов ВСУ в Британии

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Оттава, Четверг 04 августа 2022 19:55
Канада направит более 200 инструкторов для обучения бойцов ВСУ в Британии Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar com)
Автор: Юлия Бойко

Канада намерена направить до 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила министр обороны Канады Анита Ананд, первые инструкторы уже отправятся на следующей неделе.

"Сейчас мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда (Россия, - ред.) предпринимает затяжные попытки нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому сегодня я объявляю, что мы выполним наше обещание возобновить крупномасштабные тренировки", - отметила она.

Развертывание канадской миссии продлится четыре месяца. Большинство солдат будут из 3-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, который базируется в Эдмонтоне.

Напомним, ранее сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины.

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