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Три країни навчатимуть ЗСУ в Британії: стали відомі деталі

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Британія, Понеділок 08 серпня 2022 01:09
Три країни навчатимуть ЗСУ в Британії: стали відомі деталі Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Інструктори зі Швеції, Канади та Нідерландів направили до Великої Британії для підготовки бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

За даними видання, ініціатором залучення військових інструкторів з інших країн виступила Великобританія. Загальна кількість закордонних військових складе близько 350 осіб, вони прибудуть на британський полігон до кінця серпня.

Видання зазначає, що група шведських інструкторів перебуватиме на полігоні з 12 серпня до 31 грудня, тоді як підготовка 10 тисячі українських військових має завершитися в жовтні. Це може означати, що Великобританія збирається продовжити навчання українських військових після випуску першої партії бойовиків.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що за канадською програмою UNIFIER були підготовлено понад 33 тисячі українських військових.

До цього повідомлялося, що США і союзники обговорюють можливість навчання українських пілотів управління винищувачами західного зразка. Щоб у перспективі поставити військові літаки на озброєння України.

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