Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в тренді

Повсякденний мінімалізм

Для нещодавньої прогулянки Надя обрала базовий tota- black: футболка, шорти та масивні туфлі на платформі. "Лук" дуже простий, але завдяки прикрасам і рюкзаку він виглядає завершеним і стильним.

Це вдалий приклад, коли навіть звичайні речі можна зібрати у класний образ, якщо додати характерні акценти. Подібний "лук" підійде на кожен день і покаже, що мінімалізм зараз цінується не менше, аніж складні комбінації.

Дорофєєва показала, як стильно носити чорні речі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Трендовий образ для важливих подій

На Ukrainian Fashion Week Дорофєєва з’явилася в подовженому піджаку-oversize у стриманому сірому кольорі. Вона поєднала його з міні, створивши гармонійний баланс між чіткими лініями та жіночними деталями.

Піджаки-oversize залишаються серед головних трендів сезону, вони додають впевненості й роблять образ сучасним. Це ідеальний варіант для заходів, де хочеться виглядати вільно, але водночас з ноткою елегантності.

Стильний образ від Дорофєєвої (скріншот)

Романтична класика

На прем’єрі фільму Антона Птушкіна Надя обрала білу сукню з відкритою спиною. Цей "гороховий" принт знову у тренді та підходить майже всім.

Поєднання сукні з чорними класичними туфлями-човниками та червоною сумкою додало образу свіжості та романтики. Такий актуальний і витончений "лук" підійде як для побачення чи вечірнього виходу, так і для прогулянки містом.

Стильна сукня на осінь (фото: instagram.com/misha_katsurin)