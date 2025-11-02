Три спалені танки за одну місію: відео блискавичної роботи батальйону Signum
На Лиманському напрямку оператори батальйону Signum знищили три російські танки, що натрапили на міни. Усі цілі були ліквідовані за допомогою дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал батальйону Signum.
Пілоти батальйону Signum оприлюднили відео знищення трьох ворожих танків, які потрапили на мінне поле.
Після підриву машини залишилися нерухомими, але українські оператори вирішили добити техніку, щоб ворог не зміг її відновити.
Перший танк дронарі уразили прямим ударом під ствол - вибух знищив його остаточно. Другий танк був виведений з ладу після влучання в моторний відсік. Третій - прицільно уражений у люк, що не залишило екіпажу жодного шансу.
"Кожен вибух, як печатка на вироку. Ми не залишаємо ворогу другого шансу", - зауважили військові.
Як зазначають у Signum, на лісовій дорозі ворог залишив три "металеві туші", які більше не становлять загрози для Сил оборони України.
Втрати росіян
Раніше сьогодні СБУ повідомила, що здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Зауважимо, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Зокрема втрати російських загарбників за минулу добу склали майже 1000 осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.
Варто нагадати, що зокрема 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" знищив за жовтень понад 600 одиниць живої сили росіян.