Три спалені танки за одну місію: відео блискавичної роботи батальйону Signum

На Лиманському напрямку оператори батальйону Signum знищили три російські танки, що натрапили на міни. Усі цілі були ліквідовані за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал батальйону Signum.

Пілоти батальйону Signum оприлюднили відео знищення трьох ворожих танків, які потрапили на мінне поле.

Після підриву машини залишилися нерухомими, але українські оператори вирішили добити техніку, щоб ворог не зміг її відновити.

Перший танк дронарі уразили прямим ударом під ствол - вибух знищив його остаточно. Другий танк був виведений з ладу після влучання в моторний відсік. Третій - прицільно уражений у люк, що не залишило екіпажу жодного шансу.

"Кожен вибух, як печатка на вироку. Ми не залишаємо ворогу другого шансу", - зауважили військові.

Як зазначають у Signum, на лісовій дорозі ворог залишив три "металеві туші", які більше не становлять загрози для Сил оборони України.