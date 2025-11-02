ua en ru
СБУ вдарила по логістиці окупантів: серія вибухів пролунала на базах ворога (відео)

Україна, Неділя 02 листопада 2025 11:34
СБУ вдарила по логістиці окупантів: серія вибухів пролунала на базах ворога (відео) Фото: СБУ вдарила по базам росіян (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа", використавши дрони FP-2 із бойовими зарядами вагою 105 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України завдав чергового точкового удару по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях.

За даними СБУ, внаслідок операції знищено місця скупчення техніки та живої сили ворога, які використовувалися для логістики, постачання та координації дій російських підрозділів.

Атаки були здійснені у нічний час із використанням сучасних безпілотних літальних апаратів FP-2, оснащених бойовими зарядами по 105 кг вибухівки. Завдяки високій точності дронів удари влучили безпосередньо в цілі, що призвело до детонації ворожих складів і значних втрат серед окупантів.

У Службі безпеки наголосили, що подібні операції є частиною системної роботи зі знищення логістичної інфраструктури ворога на окупованих територіях.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!", - зазначили у відомстві.

Втрати росіян

Зауважимо, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Зокрема втрати російських загарбників за минулу добу склали майже 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Варто нагадати, що зокрема 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" знищив за жовтень понад 600 одиниць живої сили росіян.

