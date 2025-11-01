ua en ru
Війна в Україні

Мінус 600 росіян та сотня одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень

Україна, Субота 01 листопада 2025 19:02
Мінус 600 росіян та сотня одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень Ілюстративне фото: росіяни втратили багато живої сили та техніки (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на війні в Україні. Зокрема 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" знищив за жовтень понад 600 одиниць живої сили росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Хартії".

Зазначається, що протягом жовтня підрозділи в смузі відповідальності 2-го корпусу НГУ "Хартія" знешкодили 619 російських окупантів. Окрім живої сили ворога, вражено велику кількість російської військової техніки, зокрема:

  • 98 одиниць авто- та мототехніки;
  • 7 одиниць бронетехніки;
  • понад 70 ударних та розвідувальних дронів;
  • понад 1000 FPV-дронів;
  • 22 одиниці артилерії ворога;
  • 24 польові склади російських окупантів;
  • 35 злітних майданчиків та пунктів управління ворожих операторів дронів.

Мінус 600 росіян та сотня одиниць техніки: результати бойової роботи &quot;Хартії&quot; за жовтеньФото: 2-й корпус НГУ "Хартія"

Також у корпусі створюється новий підрозділ - перший роботизований батальйон "Лава". В його межах будуть застосовуватися найновіші технології у сфері повітряних і наземних безпілотних систем.

"Приєднуйтесь до "Лави" та знищуйте ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на "гарячу лінію" за номером 3333", - зазначили у пресслужбі.

Втрати Росії на війні проти України

На 1 листопада Україна продовжує фіксувати значні втрати російської армії на фронті. Зокрема тільки за минулу добу окупанти втратили 900 одиниць живої сили та десятки одиниць техніки.

Загальні безповоротні військові втрати Росії у живій силі від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2025 року, за підрахунками Генерального штабу, сягнули 1,142 млн одиниць особового складу. В цю цифру входять полонені, поранені та виведені з ладу іншим чином окупанти, а не тільки вбиті.

