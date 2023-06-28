Три сигнали. Зеленський розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

"Якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України, це справедливо, що ми хочемо отримати хоча б хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО, якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі й просимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що мова не йде про сьогоднішнє членство, адже Україна розуміє, що під час війни не може вступити до Альянсу.

"Ще раз підкреслюю: ми адекватна держава і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО. Це другий сигнал. Я вважаю, дуже справедливий", - наголосив президент.

Третім сигналом, за словами Зеленського, є надання Україні гарантії безпеки до вступу до Альянсу.

"А що робити, поки ми не в НАТО? Нас підтримують інші держави й ми б хотіли третій сигнал на саміті НАТО - що Україна отримає гарантії безпеки. Але не замість НАТО, а на той час, поки ми ще не в Альянсі", - сказав президент.

Вступ України до НАТО

Україна усвідомлює, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що очікування України від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.