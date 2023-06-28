RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три сигнала. Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На июльском саммите в Вильнюсе Украина ожидает получить конкретные решения относительно своего будущего в НАТО, а также гарантии безопасности до членства в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы.

"Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим", - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь не идет о сегодняшнем членстве, ведь Украина понимает, что во время войны не может вступить в Альянс.

"Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Это второй сигнал. Я считаю, очень справедливый" , - подчеркнул президент.

Третьим сигналом, по словам Зеленского, является предоставление Украине гарантии безопасности до вступления в Альянс.

"А что делать, пока мы не в НАТО? Нас поддерживают другие государства и мы бы хотели третий сигнал на саммите НАТО - что Украина получит гарантии безопасности. Но не вместо НАТО, а в то время, пока мы еще не в Альянсе", - сказал президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания Украины от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТО