Три сигнала. Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

"Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим", - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь не идет о сегодняшнем членстве, ведь Украина понимает, что во время войны не может вступить в Альянс.

"Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Это второй сигнал. Я считаю, очень справедливый" , - подчеркнул президент.

Третьим сигналом, по словам Зеленского, является предоставление Украине гарантии безопасности до вступления в Альянс.

"А что делать, пока мы не в НАТО? Нас поддерживают другие государства и мы бы хотели третий сигнал на саммите НАТО - что Украина получит гарантии безопасности. Но не вместо НАТО, а в то время, пока мы еще не в Альянсе", - сказал президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания Украины от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.