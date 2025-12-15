UA

Три школи Львова переходять на 12-річне навчання: що зміниться для учнів

Фото: У Львові три школи переходять на 12-річне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львові з 2026 року учні трьох шкіл перейдуть на 12-річне навчання замість 11-річного. Заклади стали учасниками пілотного проєкту Міністерства освіти і науки, який передбачає реформування старшої профільної школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.

До реалізації пілотного проєкту відібрані три школи Львова:

  • СЗШ №84;
  • школа "Лідер";
  • Львівська лінгвістична гімназія.

Від 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться за моделлю 10-12 класів.

"Дев’ятикласників, які хочуть обирати предмети та вчитись у профільних класах академічних ліцеїв вже з наступного року, просимо звертатися до адміністрацій своїх шкіл. Ви будете єдиними випускниками 2029 року - і це матиме для вас великі переваги", - зазначив Андрій Закалюк.

У Львові вже сформували попередню проєктну мережу старшої профільної школи, до якої увійшли 27 закладів, що потенційно можуть стати академічними та науковими ліцеями.

У МОН зазначають, що з 2026 року пілотні школи апробовуватимуть оновлений зміст та структуру навчання у 10-12 класах. Отримані результати стануть основою для загальнонаціональних змін.

Повна реформа старшої школи запрацює в Україні у 2027-2028 навчальному році. Вона передбачає перехід на трирівневу систему освіти:

  • початкова школа (1-4 класи),
  • гімназія (5-9 класи),
  • профільний ліцей (10-12 класи).

У міськраді також наголосили, що освіта та культура залишаються пріоритетами бюджету Львова, триває добудова школи №41 у Брюховичах, а для військових та ветеранів запроваджено безкоштовний вхід до Органного залу.

Нагадаємо, учні 9-х класів з 2028 року складатимуть ДПА у форматі ЗНО. Спершу дев’ятикласники проходитимуть тестування з української мови та літератури і математики, а надалі перелік предметів розширять. Атестацію проводитимуть через спеціальну онлайн-платформу з компетентнісними завданнями.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні дати зимових канікул 2025-2026 відрізняються між регіонами, оскільки школи самі визначають графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження. У більшості областей відпочинок триватиме від кінця грудня до середини січня, МОН рекомендує провести канікули у період з 27 грудня до 11 січня.

