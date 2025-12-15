Три школы Львова переходят на 12-летнее обучение: что изменится для учеников

К реализации пилотного проекта отобраны три школы Львова:

СОШ №84;

школа "Лидер";

Львовская лингвистическая гимназия.

С 2026 года старшеклассники этих заведений будут учиться по модели 10-12 классов.

"Девятиклассников, которые хотят выбирать предметы и учиться в профильных классах академических лицеев уже со следующего года, просим обращаться к администрациям своих школ. Вы будете единственными выпускниками 2029 года - и это будет иметь для вас большие преимущества", - отметил Андрей Закалюк.

Во Львове уже сформировали предварительную проектную сеть старшей профильной школы, в которую вошли 27 заведений, которые потенциально могут стать академическими и научными лицеями.

В МОН отмечают, что с 2026 года пилотные школы будут апробировать обновленное содержание и структуру обучения в 10-12 классах. Полученные результаты станут основой для общенациональных изменений.

Полная реформа старшей школы заработает в Украине в 2027-2028 учебном году. Она предусматривает переход на трехуровневую систему образования:

начальная школа (1-4 классы),

гимназия (5-9 классы),

профильный лицей (10-12 классы).

В горсовете также отметили, что образование и культура остаются приоритетами бюджета Львова, продолжается достройка школы №41 в Брюховичах, а для военных и ветеранов введен бесплатный вход в Органный зал.