ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Три школи Львова переходять на 12-річне навчання: що зміниться для учнів

Понеділок 15 грудня 2025 18:03
UA EN RU
Три школи Львова переходять на 12-річне навчання: що зміниться для учнів Фото: У Львові три школи переходять на 12-річне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львові з 2026 року учні трьох шкіл перейдуть на 12-річне навчання замість 11-річного. Заклади стали учасниками пілотного проєкту Міністерства освіти і науки, який передбачає реформування старшої профільної школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.

До реалізації пілотного проєкту відібрані три школи Львова:

  • СЗШ №84;
  • школа "Лідер";
  • Львівська лінгвістична гімназія.

Від 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться за моделлю 10-12 класів.

"Дев’ятикласників, які хочуть обирати предмети та вчитись у профільних класах академічних ліцеїв вже з наступного року, просимо звертатися до адміністрацій своїх шкіл. Ви будете єдиними випускниками 2029 року - і це матиме для вас великі переваги", - зазначив Андрій Закалюк.

У Львові вже сформували попередню проєктну мережу старшої профільної школи, до якої увійшли 27 закладів, що потенційно можуть стати академічними та науковими ліцеями.

У МОН зазначають, що з 2026 року пілотні школи апробовуватимуть оновлений зміст та структуру навчання у 10-12 класах. Отримані результати стануть основою для загальнонаціональних змін.

Повна реформа старшої школи запрацює в Україні у 2027-2028 навчальному році. Вона передбачає перехід на трирівневу систему освіти:

  • початкова школа (1-4 класи),
  • гімназія (5-9 класи),
  • профільний ліцей (10-12 класи).

У міськраді також наголосили, що освіта та культура залишаються пріоритетами бюджету Львова, триває добудова школи №41 у Брюховичах, а для військових та ветеранів запроваджено безкоштовний вхід до Органного залу.

Нагадаємо, учні 9-х класів з 2028 року складатимуть ДПА у форматі ЗНО. Спершу дев’ятикласники проходитимуть тестування з української мови та літератури і математики, а надалі перелік предметів розширять. Атестацію проводитимуть через спеціальну онлайн-платформу з компетентнісними завданнями.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні дати зимових канікул 2025-2026 відрізняються між регіонами, оскільки школи самі визначають графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження. У більшості областей відпочинок триватиме від кінця грудня до середини січня, МОН рекомендує провести канікули у період з 27 грудня до 11 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Школа Освіта в Україні
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі