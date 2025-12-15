Три школи Львова переходять на 12-річне навчання: що зміниться для учнів
У Львові з 2026 року учні трьох шкіл перейдуть на 12-річне навчання замість 11-річного. Заклади стали учасниками пілотного проєкту Міністерства освіти і науки, який передбачає реформування старшої профільної школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.
До реалізації пілотного проєкту відібрані три школи Львова:
- СЗШ №84;
- школа "Лідер";
- Львівська лінгвістична гімназія.
Від 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться за моделлю 10-12 класів.
"Дев’ятикласників, які хочуть обирати предмети та вчитись у профільних класах академічних ліцеїв вже з наступного року, просимо звертатися до адміністрацій своїх шкіл. Ви будете єдиними випускниками 2029 року - і це матиме для вас великі переваги", - зазначив Андрій Закалюк.
У Львові вже сформували попередню проєктну мережу старшої профільної школи, до якої увійшли 27 закладів, що потенційно можуть стати академічними та науковими ліцеями.
У МОН зазначають, що з 2026 року пілотні школи апробовуватимуть оновлений зміст та структуру навчання у 10-12 класах. Отримані результати стануть основою для загальнонаціональних змін.
Повна реформа старшої школи запрацює в Україні у 2027-2028 навчальному році. Вона передбачає перехід на трирівневу систему освіти:
- початкова школа (1-4 класи),
- гімназія (5-9 класи),
- профільний ліцей (10-12 класи).
У міськраді також наголосили, що освіта та культура залишаються пріоритетами бюджету Львова, триває добудова школи №41 у Брюховичах, а для військових та ветеранів запроваджено безкоштовний вхід до Органного залу.
