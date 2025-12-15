Три школи Львова переходять на 12-річне навчання: що зміниться для учнів

У Львові з 2026 року учні трьох шкіл перейдуть на 12-річне навчання замість 11-річного. Заклади стали учасниками пілотного проєкту Міністерства освіти і науки, який передбачає реформування старшої профільної школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка .

До реалізації пілотного проєкту відібрані три школи Львова:

СЗШ №84;

школа "Лідер";

Львівська лінгвістична гімназія.

Від 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться за моделлю 10-12 класів.

"Дев’ятикласників, які хочуть обирати предмети та вчитись у профільних класах академічних ліцеїв вже з наступного року, просимо звертатися до адміністрацій своїх шкіл. Ви будете єдиними випускниками 2029 року - і це матиме для вас великі переваги", - зазначив Андрій Закалюк.

У Львові вже сформували попередню проєктну мережу старшої профільної школи, до якої увійшли 27 закладів, що потенційно можуть стати академічними та науковими ліцеями.

У МОН зазначають, що з 2026 року пілотні школи апробовуватимуть оновлений зміст та структуру навчання у 10-12 класах. Отримані результати стануть основою для загальнонаціональних змін.

Повна реформа старшої школи запрацює в Україні у 2027-2028 навчальному році. Вона передбачає перехід на трирівневу систему освіти:

початкова школа (1-4 класи),

гімназія (5-9 класи),

профільний ліцей (10-12 класи).

У міськраді також наголосили, що освіта та культура залишаються пріоритетами бюджету Львова, триває добудова школи №41 у Брюховичах, а для військових та ветеранів запроваджено безкоштовний вхід до Органного залу.