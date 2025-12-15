ua en ru
Три школы Львова переходят на 12-летнее обучение: что изменится для учеников

Понедельник 15 декабря 2025 18:03
Три школы Львова переходят на 12-летнее обучение: что изменится для учеников
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове с 2026 года ученики трех школ перейдут на 12-летнее обучение вместо 11-летнего. Учреждения стали участниками пилотного проекта Министерства образования и науки, который предусматривает реформирование старшей профильной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрея Закалюка.

К реализации пилотного проекта отобраны три школы Львова:

  • СОШ №84;
  • школа "Лидер";
  • Львовская лингвистическая гимназия.

С 2026 года старшеклассники этих заведений будут учиться по модели 10-12 классов.

"Девятиклассников, которые хотят выбирать предметы и учиться в профильных классах академических лицеев уже со следующего года, просим обращаться к администрациям своих школ. Вы будете единственными выпускниками 2029 года - и это будет иметь для вас большие преимущества", - отметил Андрей Закалюк.

Во Львове уже сформировали предварительную проектную сеть старшей профильной школы, в которую вошли 27 заведений, которые потенциально могут стать академическими и научными лицеями.

В МОН отмечают, что с 2026 года пилотные школы будут апробировать обновленное содержание и структуру обучения в 10-12 классах. Полученные результаты станут основой для общенациональных изменений.

Полная реформа старшей школы заработает в Украине в 2027-2028 учебном году. Она предусматривает переход на трехуровневую систему образования:

  • начальная школа (1-4 классы),
  • гимназия (5-9 классы),
  • профильный лицей (10-12 классы).

В горсовете также отметили, что образование и культура остаются приоритетами бюджета Львова, продолжается достройка школы №41 в Брюховичах, а для военных и ветеранов введен бесплатный вход в Органный зал.

Напомним, ученики 9-х классов с 2028 года будут сдавать ГИА в формате ВНО. Сначала девятиклассники будут проходить тестирование по украинскому языку и литературе и математике, а в дальнейшем перечень предметов расширят. Аттестацию будут проводить через специальную онлайн-платформу с компетентностными заданиями.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине даты зимних каникул 2025-2026 отличаются между регионами, поскольку школы сами определяют график с учетом безопасности и учебной нагрузки. В большинстве областей отдых продлится от конца декабря до середины января, МОН рекомендует провести каникулы в период с 27 декабря до 11 января.

