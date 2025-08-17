Три секрети у складі: як відрізнити корисний темний шоколад від солодкої підробки

Три головні інгредієнти якісного шоколаду

Справжній темний шоколад має дуже простий і зрозумілий склад. У ньому немає нічого зайвого. Шукайте на етикетці три ключові компоненти:

Какао-маса (або какао терте

Це серце шоколаду, головне джерело антиоксидантів та насиченого смаку.

Какао-масло

Саме цей дорогий інгредієнт надає шоколаду ніжну текстуру, що тане в роті.

Підсолоджувач

В ідеалі це має бути тростинний або кокосовий цукор, і стояти він повинен не на першому місці у списку.

Чого не повинно бути в шоколаді

Наявність у складі довгого переліку додаткових інгредієнтів майже завжди свідчить про низьку якість продукту. Чого варто уникати:

Рослинні жири

Пальмова, кокосова (не плутати з цукром) чи інші рафіновані олії - це дешеві замінники какао-масла, які зводять нанівець усю користь.

Молочні домішки

У справжньому "чорному" шоколаді не може бути сухого молока чи молочного жиру. Це вже молочний шоколад.

Ароматизатори

Якісний продукт із високим вмістом какао не потребує штучних підсилювачів смаку.

Соєвий лецитин

Хоч його наявність не є критичною, виробники часто використовують його для здешевлення процесу виробництва. Краще обирати без нього.

Головний показник якості шоколаду

Головний показник якості темного шоколаду — відсоток вмісту какао. Обирайте плитку, де цей показник становить 70% і вище.

Правило просте: що вищий відсоток какао, то більше в продукті корисних антиоксидантів і менше цукру. Саме такий шоколад принесе максимальну користь вашому організму.